Глава UFC отреагировал на заявление Макгрегора о завершении карьеры

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о решении бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру, передает ТАСС.

«Такое уже у нас бывало и раньше. Ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти», — сказал функционер на пресс-конференции после турнира UFC 250.

Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в UFC он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. За время выступления в смешанных единоборствах (MMA) ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.

Ранее президент UFC Дана Уайт посоветовал Макгрегору дождаться победителя боя Хабиб Нурмагомеов — Джастин Гэтжи.