Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил рекорд чемпионата Германии по голевым передачам, сообщает англоязычный Twitter Бундеслиги.
В матче 30-го тура чемпионата Германии форвард дважды выступил в роли ассистента, он помог отличиться Леону Горетцке и Роберту Левандовскому. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 4:2, а на счету Мюллера оказалось 20 результативных передач в нынешнем сезоне, что стало новым рекордом чемпионата.
До этого рекорд принадлежал бывшему игроку «Вольфсбурга» Кевину Де Брейне и полузащитнику «Лейпцига» Эмилю Форсбергу.
Ранее сообщалось, что игрок «Байера» Вирц стал самым молодым автором гола в Бундеслиге.
Most assists in a single season:— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 6, 2020
2️⃣0️⃣ - Thomas Müller
1️⃣9️⃣ - Emil Forsberg
1️⃣9️⃣ - Kevin De Bruyne
We have a new king �� pic.twitter.com/s2kD17qfdC