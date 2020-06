Мюллер установил рекорд Бундеслиги по голевым передачам

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил рекорд чемпионата Германии по голевым передачам, сообщает англоязычный Twitter Бундеслиги.

В матче 30-го тура чемпионата Германии форвард дважды выступил в роли ассистента, он помог отличиться Леону Горетцке и Роберту Левандовскому. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 4:2, а на счету Мюллера оказалось 20 результативных передач в нынешнем сезоне, что стало новым рекордом чемпионата.

До этого рекорд принадлежал бывшему игроку «Вольфсбурга» Кевину Де Брейне и полузащитнику «Лейпцига» Эмилю Форсбергу.

Ранее сообщалось, что игрок «Байера» Вирц стал самым молодым автором гола в Бундеслиге.

Most assists in a single season:



2️⃣0️⃣ - Thomas Müller

1️⃣9️⃣ - Emil Forsberg

1️⃣9️⃣ - Kevin De Bruyne



We have a new king pic.twitter.com/s2kD17qfdC