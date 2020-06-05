Чемпионка UFC Нуньес призналась, что переболела коронавирусом

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легчайшем весе Аманда Нуньес призналась, что несколько месяцев назад переболела коронавирусом COVID-19. Официально данный диагноз врачи бразильянке не ставили, однако спортсменка рассказала о симптомах вируса, которые она перенесла.

«В Лас-Вегасе было очень много людей. Я виделась со многими и, когда вернулась домой, заболела. У меня были такие же симптомы, как при коронавирусе. Сейчас я поеду на турнир UFC и узнаю, болела я или нет. Тогда я приехала домой и сразу же свалилась в постель с температурой и ломотой в теле. Я болела и раньше, но в этот раз у меня были иные ощущения. Я соблюдала постельный режим два-три дня, а потом заразились и моя партнерша Нина Ансарофф. Я убеждена, что переболела коронавирусом и теперь у меня есть иммунитет к этому заболеванию. Скоро узнаем, так это или нет», — приводит слова бразильянки BJ Penn.

Аманда Нуньес сразится с Фелицией Спенсер на турнире UFC 250, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 июня по московскому времени. Слова бразильянки о болезни будут подтверждены или опровергнуты после результатов тестов на COVID-19 и антитела.