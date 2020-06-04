Павлюченко поделился впечатлениями от игры Кейна

Экс-игрок лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры Гарри Кейна во время их совместного выступления за лондонскую команду.

«Он был никакой, ноль. Гарри играл во второй команде. Я помню, мы с ним играли в Лиге Европы против «Рубина» и еще каких-то играх. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще можешь в футбол играть? Ни отдать, ни принять. Какой-то медленный, неповоротливый, как ты вообще в футбол собираешься играть?»

А сейчас смотрю на Кейна — это капитан сборной. Для меня показатель — забитые мячи, что касается нападающего. Если Кейн забивает 20, а то и больше, то это выдающийся футболист, легенда», — сказал Павлюченко в прямом эфире в Instagram Okko Sport.

Напомним, россиянин выступал за лондонский клуб с 2008 по 2012 год.

Ранее Павлюченко рассказал об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».