Игрок «Локомотива» Жоау Мариу останется в клубе до конца сезона

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Игрок московского «Локомотива» Жоау Мариу останется в клубе до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport Mediaset.

Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому «Интеру».

В чемпионате России португалец провел 11 матчей, забив один мяч.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Ранее Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо».