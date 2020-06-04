Игрок «Локомотива» Жоау Мариу останется в клубе до конца сезона
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Игрок московского «Локомотива» Жоау Мариу останется в клубе до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport Mediaset.
Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому «Интеру».
В чемпионате России португалец провел 11 матчей, забив один мяч.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
Ранее Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо».