«Спартак» и «Локомотив» все еще заинтересованы в трансфере игрока «Милана»

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт заинтересовал два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, за хавбеком следят два московских клуба — «Локомотив» и «Спартак». Стоит отметить, что до этого агент Лаксальта уже подтвердил заинтересованность этих команд.

В текущем сезоне Лаксальт был арендован «Торино», но зимой вернулся в «Милан». Он провел 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что русской жене бывшего игрока «Спартака» угрожают из-за отношений с темнокожим.