Тихонов раскритиковал правление СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своем сайте раскритиковал правление Союза биатлонистов России (СБР).

Он заявил, что над нынешним правлением СБР смеется вся страна, а сам он лично получает звонки со всей России и вопросы «во что превратили биатлон».

«Большей глупости и некомпетентности, чем от нынешнего правления СБР, не ждешь ни от кого. Если на их место посадить людей из психушки, они такого не натворят. История с опубликованным и затем снятым с сайта СБР письмом тому подтверждение», — заявил Тихонов.

Стоит отметить, что 11 июня должны состояться внеплановые выборы президента СБР, однако они могут быть отменены. Для этого более трети членов делегатов нужно проголосовать против прекращения полномочий главы СБР Владимира Драчева.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Сергей Тарасов заявил, что саботаж в СБР привел к бардаку.