Экс-защитник «Локомотива» рассказал о расизме в России

Бывший полузащитник «Локомотива», «Терека» и «Крыльев Советов» Лари Кингстон рассказал о расизме в России, передает «Спорт-Экспресс».

Он признался, что сталкивался с расизмом в повседневной жизни и даже на поле во время матчей. Он вспомнил, как его дразнили в супермаркете молодые парни, которые имитировали обезьяньи выкрики, а также один из фанатов «железнодорожников» обозвал его обезьяной.

«На поле тоже был один неприятный эпизод, когда «Локомотив» встречался с «Зенитом» — Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово «обезьяна». Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи», — заявил Кингстон.

Ранее сообщалось, что хоккеист клуба «Виннипег Джетс» Уилер высказался о проблеме расизма в США.