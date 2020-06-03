Серия А может изменить формат в следующем сезоне

Следующий сезон Серии А может пройти в измененном формате, сообщает La Repubblica.

Как стало известно изданию, с большой долей вероятности чемпионат Италии будет разделен на два дивизиона, если сезон-2020/21 не начнется до 12 сентября. Эта схема также предполагается, что в конце розыгрыша проведут раунд плей-офф.

Нынешний сезон Серии А, как и большинство лиг в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт турнира назначен на 20 июня.

Ранее Серия А опубликовала расписание до 35-го тура.