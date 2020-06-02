Туктамышева поделилась мнением об уходе Трусовой от Тутберидзе

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о причинах ухода двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Фигуристка отметила, что не может точно ответить на вопрос о переходе соотечественницы.

«Но даже если бы Саша осталась у Тутберидзе, у нее в любом случае была бы хорошая «пенсия». Не думаю, что Трусова ушла из-за денег, ты не обращаешь внимания на это, когда борешься за медали. Думаю, здесь могла сказаться конкуренция внутри группы», — заявила Туктамышева в интервью Sportrecs.

Ранее чемпионка Игр высказалась о трудностях Тутберидзе в работе с Трусовой.