Голкипер «Рубина» высказался о переходе в ЦСКА

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов поделился мнением о переходе из одной команды в состав принципиального соперника, передает издание «Бизнес Online».

Голкипер занимался в академии «Спартака» и признался, что сохранил нейтральное отношение к клубу. При этом он также отметил, что не имеет ничего против перехода, к примеру, в ЦСКА. Коновалов заявил, что согласится, если его позовут.

«Почему нет? Человек меняет же работу. У болельщиков свои взгляды, у футболистов они другие. Ему надо зарабатывать деньги, содержать семью, а не переживать за мнение со стороны», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вратарь «Рубина» рассказал об атмосфере в команде при Слуцком.