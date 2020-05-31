Ковтун рассказал, как начал работать с Авербухом и Навкой

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в интервью «Газете.Ru» рассказал, как начал работать с хореографами Ильей Авербухом и Татьяной Навкой в ледовых постановках.

По его словам, стать членом команды помогли агенты и события, прошедшие после сочинских Игр.

«С Авербухом мы общаемся, наверное, с 2014 года — когда происходили события, связанные с Олимпиадой. С того момента мы сдружились, я часто выступал в его шоу, он мне помогал — например, пригласил в судейскую бригаду на «Ледниковый период», и это была для меня большая честь. В основном наше сотрудничество — это гастроли.

А с Навкой мы встретились как раз на съемках «Ледникового периода», поболтали немножко. А потом уже Таня пообщалась с моим агентом, и мы начали работать — по рекомендации моего агента. Я очень рад нашей совместной работе», — сказал Ковтун.

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