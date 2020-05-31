Максименко обрадовался бы возвращению Глушакова в «Спартак»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал потенциальное возвращение полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова в стан красно-белых. Его слова, сказанные журналисту Карену Адамяну, передает Sport24.

По его словам, он до сих пор поддерживает дружеские отношения с 33-летним хавбеком.

«С Глушаковым всегда на связи, могу ему любой вопрос задать. В «Спартаке» меня первым в коллектив ввел Тема Ребров, мы с ним коллеги. Глушак, естественно, тоже. Еще близко с Серегой Паршивлюком общались, он тогда в команде был.

Конечно, обрадовался бы возвращению Дениса», — сказал Максименко.

Ранее сообщалось, что в Английской премьер-лиге (АПЛ) не выявили случаев заражения коронавирусом среди футболистов.