Актер Ефремов прокомментировал возможное возвращение Глушакова в «Спартак»

Актер Михаил Ефремов прокомментировал возможное возвращение Дениса Глушакова в московский «Спартак», передает Sport24.

«Я не отношусь к числу тех болельщиков, которые яро выступали против Дениса. К его возможному возвращению я отнесся бы вполне нормально. Интересная новость. Посмотрим, не фейк ли это», — заявил Ефремов.

Напомним, Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. Сейчас хавбек играет за грозненский «Ахмат».



Ранее Леонид Федун высказался о возможном возвращении Глушакова.