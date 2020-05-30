Источник: Глушаков может вернуться в «Спартак»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в московский «Спартак», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, хавбек получил предварительное согласие на возвращение в столичный клуб. Сейчас стороны договариваются о деталях контракта.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Ранее Глушаков высказался о возможном возвращении в московский «Спартак».