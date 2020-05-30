Мэр Лондона признался, что болеет за «Ливерпуль»

Мэр Лондона Caдик Хан признался, что болеет в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Ливерпуль» Об этом сообщает ESPN.

По его словам, этот факт является единственным, который склоняет его к необходимости продолжить текущее первенство чемпионата Англии.

Хан заявил, что правоохранительные органы Великобритании не должны допустить скоплений болельщиков во время матчей, так как это может серьезно ухудшить эпидемиологическую обстановку в регионе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати не тренируется в основной группе из-за травмы колена. .