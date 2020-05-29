Торрент: Месси может играть как Хави через несколько лет
Бывший ассистент главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола Доменек Торрент высказался об игре нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Ole.
По его словам, 32-летний форвард в дальнейшем может переквалифицироваться в опорного полузащитника, чтобы продлить себе жизнь в футбольном мире.
«Месси может играть как Хави через несколько лет. Он не теряет мяч, заботится о своем теле и отдает голевые передачи. Когда он естественным путем начнет терять скорость, то в будущем сможет играть в центре поля и приносить там пользу», — сказал Торрент.
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