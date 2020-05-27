РПЛ готова рассмотреть вариант проведения матчей со зрителями

Российская премьер-лига (РПЛ) готова рассмотреть вариант проведения оставшихся матчей турнира со зрителями, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал президент РПЛ Сергей Прядкин. Он отметил, что руководство Лиги готово рассмотреть такую возможность при условии, что эпидемиологическая обстановка будет позволять проводить игры со зрителями на трибунах.

«Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже», — заявил он.

Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.

Ранее сообщалось, что чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах.