Смолов назвал преждевременным решение возобновить сезон РПЛ

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», высказался о решении возобновить чемпионат России с 21 июня.

«По поводу России: возобновление Российской премьер-лиги (РПЛ) выглядит немного поспешным. Есть примеры Германии, Испании, Италии, которые решили продолжить чемпионаты, и РПЛ решила последовать их примеру», — сказал Смолов в видео, опубликованном на YouTube-канале Василия Уткина.

Футболист отметил, что число заболевших коронавирусом в России пока не идет на снижение.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 348 тыс. человек, 2,3 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,6 млн.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о возобновлении (РПЛ).