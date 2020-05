Чемпион UFC Сехудо подтвердил завершение карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и наилегчайшем весе американец Генри Сехудо подтвердил завершение карьеры.

«Спасибо за удивительный опыт, Дана Уайт. Я всегда буду благодарен. Спасибо за то, что рискнули заняться спортом, который, как думали люди, никогда не получится. Для всех моих тренеров и болельщиков это была замечательная поездка. Тройной чемпион ушел», — написал Сехудо в Twitter.

Американский боец провел в профессиональной карьере 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. 25 мая стало известно, что спортсмен был исключен из всех рейтингов UFC.

Ранее менеджер Сехудо Али Абдель-Азиз выразил мнение, что его клиент не завершит карьеру.

Thank you for the awesome experiences uncle @danawhite I will forever be grateful. Thank you for taking a chance on the sport that people thought would never make it. To all my coaches and fans it been a wonderful ride. Triple C is out #retiredontop pic.twitter.com/ZoHa3asoDU