Агент Барбоза заявил, что трансферный рынок находится под угрозой

Известный футбольный агент Пауло Барбоза высказался о предстоящем летнем трансферном окне. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, клубам не стоит открыто заявлять о намерениях расстаться с игроками, так как это может существенно снизить их стоимость, которая из-за пандемии коронавируса и так серьезно опустилась.

Барбоза отметил, что количество свободных денег уменьшилось и провести выгодную сделку в ближайший период будет затруднительно.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро сравнил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с учителем.