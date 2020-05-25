Известны подробности конфликта Гулиева с тренерским штабом «Спартака»

Стали известны подробности конфликта полузащитника Аяза Гулиева с тренерским штабом московского «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, конфликт у хавбека произошел с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем, который руководит командой, пока наставник «Спартака» Доменико Тедеско находится на двухнедельном карантине. Сообщается, что Гулиев подвергал сомнению все указания специалиста.

Руководство команды приняло решение отправить игрока в «Спартак-2» до конца сезона, затем будет рассмотрен вариант с его арендой.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может отдать Гулиева в аренду.