Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в очередной раз призвал возобновить чемпионат Франции по футболу.

Лига 1 была завершена досрочно из-за пандемии коронавируса, победителем турнира был признан «ПСЖ». Однако «Лион» остался недоволен сложившейся ситуацией, но иски команды к Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) за досрочное завершение сезона были отклонены в суде.

«Что если мы наконец исправим самую большую ошибку во французском футболе? Кому выгодна эта историческая ошибка остановки футбола только во Франции?» — написал Ола в Twitter.

Ранее сообщалось, что апелляция «Лиона» о досрочном завершении сезона отклонена.