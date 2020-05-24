Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола в очередной раз призвал возобновить чемпионат Франции по футболу.
Лига 1 была завершена досрочно из-за пандемии коронавируса, победителем турнира был признан «ПСЖ». Однако «Лион» остался недоволен сложившейся ситуацией, но иски команды к Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) за досрочное завершение сезона были отклонены в суде.
«Что если мы наконец исправим самую большую ошибку во французском футболе? Кому выгодна эта историческая ошибка остановки футбола только во Франции?» — написал Ола в Twitter.
Ранее сообщалось, что апелляция «Лиона» о досрочном завершении сезона отклонена.