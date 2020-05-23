Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
23 мая пресс-служба красно-белых сообщила, что тест футболиста на коронавирус дал положительный результат.
«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни», — написал Бакаев в Instagram.
Также футболист поздравил мусульман с окончанием Рамадана.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб и легионеры «Спартака» сели на карантин.
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Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы! Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернёмся к своей нормальной жизни. Марх къоабал хилда бусалба мел волчун!!!