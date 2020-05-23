Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.

23 мая пресс-служба красно-белых сообщила, что тест футболиста на коронавирус дал положительный результат.

«Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни», — написал Бакаев в Instagram.

Также футболист поздравил мусульман с окончанием Рамадана.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб и легионеры «Спартака» сели на карантин.