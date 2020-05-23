В Госдуме раскритиковали тренерскую перестановку в «Локомотиве»

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев высказался о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Новым наставником команды будет сербский специалист Марко Николич.

«Когда на место Семина приглашают неизвестного серба, который в своей жизни почти ничего не выигрывал, это какое-то унижение для клуба», — заявил Лебедев в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность в скором увольнении сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников».