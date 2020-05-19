Дегтярев: государство будет уходить из профессионального спорта

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил о том, что государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, передает ТАСС.

Также чиновник отметил, что правительство сосредоточится на развитии массового и детско-юношеского спорта.

«Курс на то, чтобы государство постепенно уходило из профессионального спорта без рывков, уже задан президентом. Оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта. Главное, чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными.

А не миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы, вообще непонятно как воспитывают своих детей и какой подают пример окружающим. Это наша боль», — заявил Дегтярев.

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