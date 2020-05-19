«Тамбов» хочет доиграть сезон РПЛ на домашнем стадионе

Футбольный клуб «Тамбов» хочет доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на домашнем стадионе «Спартак». Об этом сообщают «Известия».

По словам спортивного директора Павла Худякова, клуб намерен направить письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой разрешить провести оставшиеся домашние игры в родном городе.

При этом функционер отметил, что вероятность продолжения выступления на арене «Нижний Новгород», построенной к чемпионату мира 2018 года, выше, нежели чем возвращение на тамбовский стадион.

Худяков добавил, что команда уже начала подготовку к рестарту сезона.

Ранее сообщалось, что футболист лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки.