Экклстоун: в Сан-Паулу трупы лежат на улице

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о том, как обстоят дела с коронавирусом в Бразилии, передает Blick.

«Сан-Паулу стал эпицентром пандемии в Бразилии. Там трупы лежат на улице, а президент страны не знает, что ему предпринять. Он только сейчас понял, что все серьезно. У нас в июне должен родиться ребенок, но ему не стоит появляться на свет в этом хаосе. Хорошо, что мы уехали в Швейцарию», — сказал Берни Экклстоун.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,8 млн человек.

Ранее игрок петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о коронавирусе.