Газзаев: в перерыве финала Кубка УЕФА игроки целовали икону

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, что помогло его команде стать победителем Кубка УЕФА сезона-2004/05, передает «СЭ».

Напомним, «армейцы» победили лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1.

«Я всегда ношу с собой икону с изображением Иисуса Христа. Она и сейчас со мной. Я достал ее в перерыве. Перед выходом на поле каждый футболист (кроме тех, кто придерживался другой веры) ее целовал. Я им говорил, чтобы они верили в помощь Господа. Уверен, что нам это помогло. Если ты веришь — ты способен на многое», — сказал Газзаев.



Ранее сообщалось о том, что ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа».