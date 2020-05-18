Крикунов: от коронавируса никуда не деться

Наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал ситуацию с коронавирусом, передает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сложно сказать, насколько все серьезно. В Италии было много погибших, но сейчас страна выходит из карантина. В Америке еще хуже было. Для взрослых людей, таких как я, ситуация серьезная. Я в группе риска. Думаю, что от вируса никуда не деться. Надо жить и работать. Да, нужно носить маски и перчатки, но жизнь остановить невозможно», — сказал Крикунов.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,8 млн человек.

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