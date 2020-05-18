Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах с Семаком по новому контракту

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с главным тренером Сергеем Семаком по новому контракту.

«Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно — до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год», — цитирует Медведева «Спорт уик-энд».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский клуб лидирует в турнирной таблице. В активе команды 50 очков.

Ранее Семак рассказал о переговорах по новому контракту с «Зенитом».