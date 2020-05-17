Ветеран ЦСКА Пономарев: без Семина «Локомотив» не попадет в тройку

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение руководства столичного «Локомотива» не продлевать контракт с наставником команды Юрием Семиным, передает «НСН».

«Это большая глупость президента клуба и руководства команды. Семин — очень грамотный тренер. Он работает с командой очень здорово. Без него они не войдут в тройку призеров. Думаю, Семин не согласился с покупкой каких-то дорогих игроков, а они хотели распилить деньги. Вот и все», — заявил Пономарев.

Новым тренером «железнодорожников» станет серб Марко Николич.

Ранее фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина.