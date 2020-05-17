Ягудин пожелал удачи Трусовой в группе Плющенко

Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании 2002 года Алексей Ягудин пожелал удачи бронзовой призерке чемпионата Европы Александре Трусовой в группе Евгения Плющенко. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, лишь новый сезон покажет, правильное ли решение приняла 15-летняя спортсменка, решив покинуть группу титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе.

Также Ягудин заявил, что российским болельщикам и поклонникам фигурного катания не стоит болеть против кого-либо из членов национальной сборной.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с Этери Тутберидзе.