Менеджер Нурмагомедова исключил согласие Хабиба на реванш с Конором

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона легкого дивизиона Джастина Гэтжи, заявил, что ни один из его клиентов не согласится на встречу с Конором Макгрегором в октагоне.

Незадолго до этого глава UFC Дана Уайт признался, что супер-реванш россиянина с ирландцем состоится.

«Хабиб никогда не выберет драку с Макгрегором вместо поединка с Джастином. Даже если ему дадут очень большой гонорар. У Гэтжи тоже есть достоинство. Он никогда не скажет: «Забудьте о Хабибе, подерусь с Конором». Джастин просто хочет стать абсолютным чемпионом.

Кто бы ни победил, Хабиб или Гэтжи, Конор не будет драться с победителем этого боя... Особенно если победит Хабиб — он попросту откажется», — цитирует известного менеджера TMZ.

Ранее отец Хабиба перенес операцию.