Тренер Фергюсона поблагодарил своего подопечного за бой против Гэтжи

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Тренер американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона Эдди Браво в своем Instagram поблагодарил своего подопечного за бой против Джастина Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь с 9 на 10 мая.

По его словам, бывший временный чемпион промоушена вернется в октагон как никогда сильным.

Также Браво уважительно высказался в адрес Гэтжи и выразил признательность фанатам, активно поддерживавших 36-летнего американца.

Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон высказался о своем проигрыше Джастину Гэтжи.