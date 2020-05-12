Тренер Фергюсона поблагодарил своего подопечного за бой против Гэтжи
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Тренер американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона Эдди Браво в своем Instagram поблагодарил своего подопечного за бой против Джастина Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь с 9 на 10 мая.
По его словам, бывший временный чемпион промоушена вернется в октагон как никогда сильным.
Также Браво уважительно высказался в адрес Гэтжи и выразил признательность фанатам, активно поддерживавших 36-летнего американца.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон высказался о своем проигрыше Джастину Гэтжи.