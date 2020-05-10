Гончаренко рассказал о потенциале Марио Фернандеса в «Атлетико»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника сборной России Марио Фернандеса в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает

YouTube-канал Вадима Лукомского.

Белорусский специалист заявил, что испанская команда активно интересовалась 29-летним игроком.

По его словам, натурализованный бразилец мог бы легко стать игроком основного состава «матрасников».

«На мой взгляд, Фернандес бы идеально вписался в «Атлетико». Симеоне нужны от крайних защитников подачи, прострелы, так как у них есть нападающий, на которого их можно делать.

Марио с этим умеет справляться», — сказал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) начнут проходить тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции, начиная с 14 мая.