Тест участника турнира UFC 249 дал положительный результат на коронавирус

Участник предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 Роналду Соуза сдал тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, который показал положительный результат. Об этом сообщает ESPN.

Промоушен принял решение отменить его бой против Урия Холла.

Как информирует источник, болезнь у бразильского спортсмена протекает бессимптомно. Помимо Соузы, коронавирус обнаружен еще у двух членов его команды.

Его оппонент в Twitter выразил сожаление по поводу отмены боя и пожелал своему коллеге по октагону здоровья.

Ранее сообщалось, что американец Джастин Гэтжи сравнил соотечественника Тони Фергюсона и чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

@JacareMMA Brother I know it sucks I'm sorry you have to go through this I am beyond devastated for the missed opportunity I wish you nothing but recovery for you and your family.