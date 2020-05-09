Тест участника турнира UFC 249 дал положительный результат на коронавирус

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Участник предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 Роналду Соуза сдал тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, который показал положительный результат. Об этом сообщает ESPN.

Промоушен принял решение отменить его бой против Урия Холла.

Как информирует источник, болезнь у бразильского спортсмена протекает бессимптомно. Помимо Соузы, коронавирус обнаружен еще у двух членов его команды.

Его оппонент в Twitter выразил сожаление по поводу отмены боя и пожелал своему коллеге по октагону здоровья.

Ранее сообщалось, что американец Джастин Гэтжи сравнил соотечественника Тони Фергюсона и чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.