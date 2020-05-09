Тест участника турнира UFC 249 дал положительный результат на коронавирус
Участник предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 Роналду Соуза сдал тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, который показал положительный результат. Об этом сообщает ESPN.
Промоушен принял решение отменить его бой против Урия Холла.
Как информирует источник, болезнь у бразильского спортсмена протекает бессимптомно. Помимо Соузы, коронавирус обнаружен еще у двух членов его команды.
Его оппонент в Twitter выразил сожаление по поводу отмены боя и пожелал своему коллеге по октагону здоровья.
Ранее сообщалось, что американец Джастин Гэтжи сравнил соотечественника Тони Фергюсона и чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
@JacareMMA Brother I know it sucks I'm sorry you have to go through this I am beyond devastated for the missed opportunity I wish you nothing but recovery for you and your family.— U R I A H H A L L (@UriahHallMMA) May 9, 2020