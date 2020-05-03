НХЛ задействует дополнительные технические возможности при игре без зрителей

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) задействует дополнительные технологические возможности при игре без зрителей, передает русская версия официального сайта НХЛ.

Об этом проинформировал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. По его словам, если сезон будет возобновлен без зрителей на аренах, то Лига использует дополнительные возможности телевидения и вещания в интернете.

«Надо изыскивать другие способы для того, чтобы, как я уже сказал, доставить максимальное удовольствие любителям хоккея. Для этого надо задействовать новейшие технологии, чтобы игра и ее действующие лица стали ближе к болельщикам», — заявил он.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Гретцки выбрал Овечкина и Макдэвида как партнеров по звену мечты.