Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу
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Министр спорта России Олег Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу, передает пресс-служба Министерства спорта.
Российская премьер-лига (РПЛ) была остановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса. Позднее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что все турниры, проходящие под эгидой организации, приостановлены до 31 мая.
«Мы знаем желание Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги закончить чемпионат. Надо делать все возможное, чтобы эту идею реализовать, хотя сложностей достаточно много», — заявил Матыцин.
РПЛ рассматривает две даты для возобновления сезона — 21 и 28 июня.
Ранее сообщалось, что общее собрание РПЛ перенесено с 30 апреля.