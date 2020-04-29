Французская лига официально объявит о досрочном завершении сезона 30 апреля

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Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) примет окончательное решение о досрочном завершении сезона-2019/20 на совещании, которое состоится 30 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации. На слушании будут подведены итоги розыгрышей Лиги 1 и Лиги 2 с определением клубов-участников еврокубков следующего сезона от Франции, а также форматы новых первенств.

«Совет директоров LFP на заседании во вторник принял к сведению заявления премьер-министра Эдуара Филиппа. Как и с начала кризиса в области здравоохранения, LFP будет строго следовать указаниям правительства и органов здравоохранения. Бюро совета директоров соберется 30 апреля, чтобы изучить спортивные и экономические последствия мер, объявленных премьер-министром», — говорится в сообщении.

28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о невозможности проведения массовых и спортивных мероприятий в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Позднее во французской федерации футбола (FFF) сообщили о досрочном завершении текущего сезона.