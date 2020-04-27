Бундеслиге предрекли «потопление» в случае досрочного завершения сезона

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Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке оценил риски для Бундеслиги, если сезон-2019/20 не будет доигран.

По словам функционера, это грозит тем, что чемпионат перестанет существовать в своем нынешнем формате.

«Если в течение ближайших нескольких месяцев мы не возобновим сезон, Бундеслига будет потоплена. Она перестанет существовать в том виде, какой мы ее знаем.

Конечно, я знаю, что многие фанаты считают, что на матчах не будет нужной атмосферы, через телевизор она не чувствуется. Это совершенно очевидно. Но речь идет о спасении футбола», – приводит слова Ватцке Sport Bild.

Ранее немецкий футболист заявил, что не представляет, как можно играть в медицинской маске.