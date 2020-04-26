Российский футболист отказал «Интеру» и «Милану» ради «Спартака»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов признался, что в свое время имел возможность продолжить карьеру в топ-клубах Италии.

По словам нападающего, у него были предложения от «Интернационале» и «Милана», однако он решил остаться в стане красно-белых.

«Был один турнир, где выступали 40 команд, среди которых «Интер», «Милан», «Ювентус», «Боруссия». Проиграли в финале 0:4, но я себя хорошо проявлял, получил лучшего игрока. Подошли после тренировки два человека и сказали, что есть предложения от «Милана» и «Интера». Они вроде уже готовы были подписывать в свои академии, все выглядело серьезно. Но тогда мне «Спартак» уже предложил контракт, позволял тренироваться с дублем. В 15 лет это очень круто», — приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

Козлов выступал за «Спартак» с 2010 по 2016 год. Ныне 27-летний футболист защищает цвета «Арарата».

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