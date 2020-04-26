Уткин оценил перспективы Карпина в «Локомотиве»

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Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин оценил перспективы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в столичном «Локомотиве».

По его словам, идти на должность наставника «железнодорожников» после Юрия Семина — сумасшествие.

«Любой человек, который придет на замену Семину, будет снесен буквально за полгода. Если только вдруг мгновенно не начнет давать результат, а на это очень сложно рассчитывать.



Карпин на такое не пойдет. Тем более у него в «Ростове» на данный момент все офигенно», — сказал Уткин.

Ранее сообщалось, что защитник «Аякса» Николас Тальяфико назвал врачей чемпионами Нидерландов по футболу.