«Реал» хочет купить Мбаппе и Холанна к юбилею президентства Переса

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Мадридский «Реал» хочет купить нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна к юбилею президентства Флорентино Переса, сообщает Marca.

Перес возглавляет команду 18 лет, осуществление крупных трансферов «Реал» хочет осуществить к 2022 году. В это же время планируется открытие отремонтированного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Приоритетной целью для испанской команды является Мбаппе, у которого в 2022 году истекает соглашение с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить Неймара.