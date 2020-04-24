Глава UFC назвал сроки возвращения Хабиба в октагон

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон в сентябре или октябре. Об этом функционер объявил в интервью ESPN.

18 апреля российский боец должен был сойтись с американцем Тони Фергюсоном, однако из-за ситуации с коронавирусом поединок был отменен.

В последнем бою Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье на турнире UFC 242, который прошел 7 сентября 2019 года.

Ранее были объявлены дата и место проведения турнира UFC 249.