Турнир UFC 249 может пройти в Джексонвилле

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Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 может пройти в Джексонвилле, сообщает BJ Penn.

Об этом проинформировал обозреватель Дэйв Мельцер. Изначально турнир должен был состояться 18 апреля, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

«Похоже, турнир проведут в Джексонвилле. Бойцам было сказано прилететь в Джексонвилль, но там есть люди, которые уже зарезервировали эту арену. Похоже, это пройдет там», — отметил обозреватель.

Главным поединком турнира должен стать бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Ранее сообщалось, что боец UFC Магомедшарипов показал свои футбольные навыки.