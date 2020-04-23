Малиновский рассказал о характере экс-наставника «Спартака» Кононова
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Игрок итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о характере экс-наставника московского «Спартака» Олега Кононова.
«Кононов — самый спокойный тренер. Я с ним работал в «Севастополе». У него все взвешенно, спокойно, более продуманно», — рассказал Малиновский на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
Напомним, специалист возглавлял московский клуб с 2018 по 2019 год.
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