«Открытие Арена» может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом

Стадион «Открытие Арена», на котором свои домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) проводит московский «Спартак», может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора клуба Томаса Цорна, локация и близость транспортных магистралей могут помочь медикам в различных направлениях.

Напомним, что на территории Российской Федерации число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает 58 тыс. Число умерших от COVID-19 — около 600.

Ранее сообщалось, что несколько клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выразили желание о досрочном завершении сезона.