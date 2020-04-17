Гретцки мечтает, чтобы Овечкин побил его снайперский рекорд в НХЛ

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Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки мечтает, чтобы российский нападающий Александр Овечкин побил его снайперский рекорд в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

По его словам, установление нового рекорда может благоприятно сказаться как для «Вашингтона», так и для семьи 34-летнего форварда.

«У меня нет ни малейших сомнений, что у Алекса будет прекрасный шанс сделать это. Думаю, что для хоккея это будет замечательно. Я болею за него, как никто другой», — сказал Гретцки.

Ранее журналист Алексей Шевченко заявил, что действующий олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Войнов подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».