Галактионов не боится потерять Шапи и Сафонова из-за переноса Евро-2020

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Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился мнением о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает RT.

По его словам, члены молодежной команды Магомед-Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов могут уйти на повышение и стать частью главной сборной.

«Мы хотим, чтобы наши ребята были востребованы. Нет никакой проблемы в том, что из-за сдвига континентального первенства на более поздний срок мы из потерям.

Одна из целей молодежки — растить кадры для главной сборной», — сказал Галактионов.

Ранее сообщалось, что известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Краснодар» хотел арендовать нападающего Мауро Икарди у французского «Пари Сен-Жермен».