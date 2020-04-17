Галактионов не боится потерять Шапи и Сафонова из-за переноса Евро-2020
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Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился мнением о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает RT.
По его словам, члены молодежной команды Магомед-Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов могут уйти на повышение и стать частью главной сборной.
«Мы хотим, чтобы наши ребята были востребованы. Нет никакой проблемы в том, что из-за сдвига континентального первенства на более поздний срок мы из потерям.
Одна из целей молодежки — растить кадры для главной сборной», — сказал Галактионов.
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